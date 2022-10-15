Кирилл Пилипенко: «Игра была за четыре очка»

Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко прокомментировал победу над «Куньлунем» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Принципиальный соперник. Мы находимся недалеко друг от друга. Нужна была победа — игра была за четыре очка. Хорошо сыграли в обороне, где-то в меньшинстве пропустили ненужные голы. В целом, всех с победой. Все молодчики. После игры с «Динамо» мы собрались, оттолкнулись от той игры. Здесь и шайбы залетели, и свои моменты реализовали. Это был ключ к победе», — цитирует пресс-служба клуба Пилипенко.

«Северсталь» набрала 19 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» идет на десятом месте — 17 очков.