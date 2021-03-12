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«Северсталь» продлила контракт с Разиным

10:58
Андрей Разин. Фото ХК «Северсталь»
Андрей Разин. Фото ХК «Северсталь»
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«Северсталь» 12 марта объявила о продлении контракта с главным тренером команды Андреем Разиным.

Новое соглашение с 47-летним специалистом рассчитано на 2 года, сообщается на странице клуба из Череповца в Instagram.

Публикация от Хоккеи?ныи? клуб Северсталь (@hc_severstal)

Разин возглавляет «Северсталь» с 2018 года. В сезоне-2020/21 команда под его руководством вышла в плей-офф, где уступила в первом раунде московскому «Динамо» (счет в серии — 1:4).

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