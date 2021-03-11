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Гатиятулин подвел итоги сезона для «Трактора»

21:37
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги первого раунда плей-офф КХЛ против «Салавата» (1-4 в серии).

«Комментировать особо нечего. Хочу поблагодарить свою команду за сезон, за самоотдачу. У нас была одна игра, ни к кому из ребят не могу предъявить претензий, только слова благодарности, в том числе и нашим болельщикам, которые всегда были с нами и поддерживали. Возможно, сегодня на нас как-то давила ответственность, мешала показать то, на что мы способны. Второй гол нас раскрепостил. Попросили ребят сыграть смелее в атаке. В команде не было равнодушных, что-то не получилось. Будет время проанализировать и подвести итоги. Не все у нас получалось в тактическом и техническом плане, но самоотдачей я доволен. Непростой сезон», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

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