Гатиятулин подвел итоги сезона для «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги первого раунда плей-офф КХЛ против «Салавата» (1-4 в серии).

«Комментировать особо нечего. Хочу поблагодарить свою команду за сезон, за самоотдачу. У нас была одна игра, ни к кому из ребят не могу предъявить претензий, только слова благодарности, в том числе и нашим болельщикам, которые всегда были с нами и поддерживали. Возможно, сегодня на нас как-то давила ответственность, мешала показать то, на что мы способны. Второй гол нас раскрепостил. Попросили ребят сыграть смелее в атаке. В команде не было равнодушных, что-то не получилось. Будет время проанализировать и подвести итоги. Не все у нас получалось в тактическом и техническом плане, но самоотдачей я доволен. Непростой сезон», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.