«Северсталь» продлила контракт с нападающим Гуслистовым на два года

«Северсталь» продлила контракт с нападающим Никитой Гуслистовым на два года, сообщает пресс-служба клуба.

19-летний хоккеист является воспитанником череповецкого клуба и дебютировал в КХЛ в сезоне-2020/21.

В минувшем сезоне Гуслистов провел за «Северсталь» в регулярном чемпионате 34 игры, забросил 6 шайб и отдал 7 результативных передач.

В плей-офф КХЛ-2021/22 форвард сыграл 7 матчей и сделал две результативные передачи.