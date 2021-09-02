Команды КХЛ будут выступать с нашивкой в честь 75-летия российского хоккея

В честь юбилея отечественного хоккея не только сборные России, но и клубы КХЛ, ВХЛ, ЖХЛ, МХЛ, НМХЛ, команды детско-юношеских спортивных школ будут выступать со специальной нашивкой на хоккейной форме, информирует сайт ФХР.

Также нашивка будет размещена на свитерах представителей судейского корпуса.

«Шеврон «75-лет отечественному хоккею» не просто декоративный элемент, но символ хоккейного сообщества и уважения к нашей общей истории. Несмотря на внушительные цифры, для нашего хоккея нынешний юбилей — промежуточная дата на пути к новым достижениям», — отмечается в сообщении.

Впервые в сезоне-2021/22 юбилейные нашивки были размещены на форме юниорской сборной России U18 на Кубке Глинки/Гретцки в августе 2021-го (Чехия). Российские юниоры выиграли турнир во второй раз подряд и в пятый раз в истории соревнования.

Напомним, сезон-2021/22 — юбилейный для отечественного хоккея. Первый чемпионат СССР стартовал в 1946 году.