Президент КХЛ Морозов обещал предотвратить политические демарши «Йокерита»

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что организация работает над тем, чтобы домашние матчи минского «Динамо» против финского «Йокерита» состоялись.

3 сентября 2020 года «Йокерит» отказался играть в Минске из-за мнения правительства Финляндии о неподобающей политической ситуации в Белоруссии.

— Ближайшие матчи «Йокерита» и рижского «Динамо» в Минске запланированы в декабре, — сказал Морозов. — Мы надеемся, что спорт останется вне политики. В прошлом году такой инцидент был. Мы уже общались с финской стороной. Время у нас есть, надеемся, что все будет хорошо. Сейчас «Йокерит» собирается играть в Минске. Они понимают, что спорт вне политики, а каждое очко — на вес золота. Ведь конкуренция в чемпионате еще больше обострится.