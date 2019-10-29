«Северсталь» подтвердила переход Белозерова в «Ладу»
19:47
Нападающий Андрей Белозеров покидает «Северсталь», сообщает официальный Twitter клуба. Хоккеист продолжит карьеру в «Ладе». Череповецкий клуб получит денежную компенсацию.
Андрей Белозёров покидает «Северсталь»— HC Severstal (@severstalclub) October 29, 2019
Хоккейные клубы «Северсталь» и «Лада» совершили обмен. В Тольятти переезжает нападающий Андрей Белозёров. Череповецкий клуб получит денежную компенсацию. pic.twitter.com/7YqDbElJQC
В этом сезоне Белозеров выступал за «Молот-Прикамье», с которым у «Северстали» заключен договор о сотрудничестве. В 19 матчах за пермский клуб Андрей набрал 11 (5+6) очков.
Дополнительная информация
https://twitter.com/severstalclub/status/1189221002812768258
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