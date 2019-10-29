«Северсталь» подтвердила переход Белозерова в «Ладу»

Нападающий Андрей Белозеров покидает «Северсталь», сообщает официальный Twitter клуба. Хоккеист продолжит карьеру в «Ладе». Череповецкий клуб получит денежную компенсацию.

Андрей Белозёров покидает «Северсталь»



Хоккейные клубы «Северсталь» и «Лада» совершили обмен. В Тольятти переезжает нападающий Андрей Белозёров. Череповецкий клуб получит денежную компенсацию. pic.twitter.com/7YqDbElJQC — HC Severstal (@severstalclub) October 29, 2019

В этом сезоне Белозеров выступал за «Молот-Прикамье», с которым у «Северстали» заключен договор о сотрудничестве. В 19 матчах за пермский клуб Андрей набрал 11 (5+6) очков.