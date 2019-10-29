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«Северсталь» подтвердила переход Белозерова в «Ладу»

19:47
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Нападающий Андрей Белозеров покидает «Северсталь», сообщает официальный Twitter клуба. Хоккеист продолжит карьеру в «Ладе». Череповецкий клуб получит денежную компенсацию.

В этом сезоне Белозеров выступал за «Молот-Прикамье», с которым у «Северстали» заключен договор о сотрудничестве. В 19 матчах за пермский клуб Андрей набрал 11 (5+6) очков.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://twitter.com/severstalclub/status/1189221002812768258

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