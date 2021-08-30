«Северсталь» подписала контракты с двумя хоккеистами
15:45
Защитник Андрей Чуркин и нападающий Максим Колмыков подписали полноценные контракты с «Северсталью», сообщает пресс-служба череповецкого клуба в Twitter.
Ранее хоккеисты находились в «Северстали» на пробных контрактах. Во время предсезонных матчей Чуркин набрал 3 (1+2) очка в 6 играх, Колмыков — 2 (0+2) очка в 8 играх.
25-летний Чуркин минувший сезон провел в «Югре», 22-летний Колмыков ранее выступал за «Дизель».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/severstalclub/status/1432303798580654088
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