«Металлург» обменял Николая Прохоркина в «Авангард» на Дениса Зернова

«Металлург» и «Авангард» совершили знаковый обмен. Магнитогорцы отдали нападающего Николая Прохоркина, а взамен получили права на форварда Дениса Зернова, сообщает Telegram-канал «Хоккей без зрителей».

25-летний Зернов попал в «Авангард» из «Лады». В КХЛ он провел в общей сложности 238 матчей и набрал 122 (50+72) очка.

27-летний Прохоркин до «Магнитки» играл в ЦСКА, «Салавате» и СКА. В КХЛ на его счету 359 матчей и 212 (104+108) очков.

Также форвард сезон провел в составе «Лос-Анджелеса» в НХЛ. Кроме того, Прохоркин является олимпийским чемпионом 2018 года.