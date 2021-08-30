«Металлург» обменял Николая Прохоркина в «Авангард» на Дениса Зернова
15:57
«Металлург» и «Авангард» совершили знаковый обмен. Магнитогорцы отдали нападающего Николая Прохоркина, а взамен получили права на форварда Дениса Зернова, сообщает Telegram-канал «Хоккей без зрителей».
25-летний Зернов попал в «Авангард» из «Лады». В КХЛ он провел в общей сложности 238 матчей и набрал 122 (50+72) очка.
27-летний Прохоркин до «Магнитки» играл в ЦСКА, «Салавате» и СКА. В КХЛ на его счету 359 матчей и 212 (104+108) очков.
Также форвард сезон провел в составе «Лос-Анджелеса» в НХЛ. Кроме того, Прохоркин является олимпийским чемпионом 2018 года.
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