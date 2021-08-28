«Северсталь» победила «Сочи» на турнире имени Пучкова
13:14
«Северсталь» в матче турнира имени Н.Г. Пучкова победила «Сочи» (Сочи) со счетом 3:0.
Турнир имени Н.Г. Пучкова
«Северсталь» (Череповец) — «Сочи» (Сочи) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Рассказов — 1 (Лишка, Морозов), 9:20 — 1:0. Лишка — 2 (бол., Пресс, Морозов), 13:05 — 2:0. Моисеев — 1 (п.в., Неволин, Колмыков), 59:59 — 3:0.
Вратари: Шугаев — Третьяк (57:51).
Судьи: Кочетов, Кулев.
28 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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