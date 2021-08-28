Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Северсталь» победила «Сочи» на турнире имени Пучкова

13:14
Теги:

«Северсталь» в матче турнира имени Н.Г. Пучкова победила «Сочи» (Сочи) со счетом 3:0.

Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Северсталь» (Череповец) — «Сочи» (Сочи) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Рассказов — 1 (Лишка, Морозов), 9:20 — 1:0. Лишка — 2 (бол., Пресс, Морозов), 13:05 — 2:0. Моисеев — 1 (п.в., Неволин, Колмыков), 59:59 — 3:0.

Вратари: Шугаев — Третьяк (57:51).

Судьи: Кочетов, Кулев.

28 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 27 августа
Стало известно расписание матчей «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы
Идову: «У каждой из наших команд в еврокубках есть шансы на выход дальше»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд