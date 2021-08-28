ЦСКА победил «Спартак» в матче за пятое место Кубка мэра Москвы

ЦСКА в матче за пятое место Кубка мэра Москвы обыграл «Спартак» со счетом 5:2.

В составе армейцев по дублю оформили Лукас Валльмарк и Антон Слепышев, еще одну шайбу забросил Юаким Нордстрем. У красно-белых отличились Эмиль Петтерссон и Илья Баранов.

Кубок мэра Москвы

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 5:2 (3:0, 2:2, 0:0)

Голы: Валльмарк — 1 (Слепышев), 4:06 — 1:0. Нордстрем — 2 (Сведберг, Окулов), 4:31 — 2:0. Валльмарк — 2 (Слепышев, Григоренко), 17:46 — 3:0. Петтерссон — 2 (Ержабек, Широков), 22:41 — 3:1. Баранов — 1, 23:20 — 3:2. Слепышев — 1 (Григоренко, Плотников), 35:10 — 4:2. Слепышев — 2 (Валльмарк, Киселев), 38:00 — 5:2.

Вратари: Федотов — Красиков.

28 августа. Москва. Арена «Мегаспорт».