«Металлург» победил «Салават Юлаев»
13:16
«Металлург» в товарищеском матче победил «Салават Юлаев» со счетом 5:2. Дубль в составе уфимцев оформил оформил Сакари Маннинен.
За магнитку отличились Максим Карпов, Семен Кошелев, Николай Голдобин, Никита Коростелев и Егор Коробкин.
Товарищеский матч
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
Голы: Прохоркин — 2 (Лайпсик), 6:00 — 0:1. Кошелев — 2 (Юров), 11:43 — 0:2. Маннинен — 1 (бол., Гранлунд), 25:12 — 1:2. Маннинен — 2 (бол., Гранлунд, Кулемин), 29:33 — 2:2. Карри — 1, 37:56 — 2:3. Карри — 2, 43:45 — 2:4. Чибисов — 1 (Хультстрем, Хультстрем), 51:12 — 2:5.
Вратари: Метсола — Кошечкин.
28 августа. Уфа. «Уфа-Арена».
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