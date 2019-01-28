"Северсталь" дома по буллитам переиграла "Витязь"

"Северсталь" по буллитам переиграла "Витязь" (2:1 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Автором победного буллита стал 21-летний российский нападающий Александр Петунин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Витязь" (Подольск) – 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Рендулич – 12 (бол., Мозик, Кокарев), 21:47 – 0:1. Марковин – 6 (бол., Хохлов, Кодола), 55:38 – 1:1.

Победный буллит: Петунин.

Вратари: Фурх – Самонов.

Штраф: 31 – 31.

Броски: 34 (11+4+19+0) – 21 (5+9+5+2).

Судьи: Наумов, Раводин.

28 января. Череповец. "Ледовый дворец".

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