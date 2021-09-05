Минское «Динамо» переиграло «Северсталь» и одержало первую победу в сезоне
19:11
Минское «Динамо» одержало первую победу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиге. Минчане на выезде переиграли «Северсталь» со счетом 4:1.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Голы: Бенгтссон — 1 (Граовац), 0:27 — 0:1. Мосалев — 2 (Граовац, Теденбю), 4:39 — 0:2. Вовченко — 1 (бол., Морозов, Лишка), 9:21 — 1:2. Усов — 1 (Демков), 30:55 — 1:3. Буйницкий — 1 (п.в.), 58:44 — 1:4.
Вратари: Шугаев (58:08 — 58:44) — Рыбар.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 25 (8+8+9) — 26 (9+8+9).
Судьи: Одиньш, Ромасько.
5 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
Читайте также
Агитировала за нацистов, была брошена мужем и нищенствовала. Судьба самой молодой олимпийской чемпионки
Хабиб Нурмагомедов: «Познер — любимый журналист. Дудь — много хайпа, не мой формат. Ургант — просто «ха-ха»
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю