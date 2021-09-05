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Минское «Динамо» переиграло «Северсталь» и одержало первую победу в сезоне

19:11
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Минское «Динамо» одержало первую победу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиге. Минчане на выезде переиграли «Северсталь» со счетом 4:1.

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«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Бенгтссон — 1 (Граовац), 0:27 — 0:1. Мосалев — 2 (Граовац, Теденбю), 4:39 — 0:2. Вовченко — 1 (бол., Морозов, Лишка), 9:21 — 1:2. Усов — 1 (Демков), 30:55 — 1:3. Буйницкий — 1 (п.в.), 58:44 — 1:4.

Вратари: Шугаев (58:08 — 58:44) — Рыбар.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 25 (8+8+9) — 26 (9+8+9).

Судьи: Одиньш, Ромасько.

5 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора

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