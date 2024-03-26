Сериков заработает 54 миллиона рублей в «Нефтехимике»

Как стало известно «СЭ», защитник Артем Сериков заработает 54 миллиона рублей за три года нового контракта с «Нефтехимиком».

Зарплата игрока в следующем сезоне составит 15 миллионов рублей в год, в сезоне-2025/26 — 17, в сезоне-2026/27 — 22.

В сезоне-2023/24 23-летний россиянин провел 68 матчей в КХЛ, в которых набрал 20 (4+16) очков.