Коньков: «Тренерскому штабу СКА нужно усилить игру команды в плей-офф»

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Коньков оценил результаты СКА в Кубке Гагарина сезона-2023/24.

«Что касается плей-офф, то первые матчи каждого раунда были проиграны. Вот это, наверное, было самое удивительное — что они начинали каждый раунд в роли догоняющих. Причем по игре. Вот этот момент штабу Ротенберга придется подтянуть к следующему сезону, разобраться в причинах. Естественно, в клубе с такими амбициями, думаю, мало у кого остается удовлетворение от такого результата», — приводит слова Кольцова Metaratings.ru.

В первом раунде Кубка Гагарина СКА в пятиматчевой серии выиграл у «Торпедо» (4-1). Во втором раунде армейцы проиграли «Автомобилисту» в пяти играх (1-4).

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ СКА завершил на втором месте в Западной конференции, набрав 95 очков в 68 встречах.