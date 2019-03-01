Сергей Зубов: "Рады вернуться в серию"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов прокомментировал победу над "Локомотивом" (3:2 ОТ) в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ, сообщает официальный сайт команды из Краснодарского края.

После этой встречи счет в серии стал 2-1 в пользу "Локомотива". Четвертый матч пройдет 3 марта в Сочи.

– Рады вернуться в серию. Ребята с хорошей самоотдачей, особенно в третьем периоде, где мы поднажали и создали несколько моментов, что позволило нам перевести игру в овертайм. Там было хорошее положение, повезло. Понятно, что Бармен (Андрей Алтыбармакян – прим. "СЭ") заслуживает сегодня особых слов. В нужный момент пару раз выстрелил. Серия продолжается, будем готовиться, делать домашнюю работу и готовиться к следующему матчу.

– В овертайме вы приняли решение активно идти в атаку. Это было сознательно?

– У нас получилось немного подержать шайбу в зоне. Держишь шайбу – появляются моменты. Времени немного прошло в овертайме. Мы зашли в зону и держали шайбу.

– Можно ли эту победу назвать победой характера? И вы искали лидера команды весь сезон. Сейчас он уже появляется в лице Алтыбармакяна?

– Я бы не сказал, что он выходит на лидерские позиции. Я отметил его, так как он сегодня действительно хорошо сыграл. У нас есть много других ребят, которые могут повести за собой. И в том, что мы проявили характер, вы правы, я это уже отметил, – приводит слова Зубова пресс-служба "Сочи".

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