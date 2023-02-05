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Сегодня, 15:51

Сергей Воронов вошел в тренерский штаб «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Сергей Воронов вошел в тренерский штаб «Сочи». Специалист будет отвечать за работу с защитниками, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с Сергеем Вороновым подписан до конца текущего сезона. Напомним, что сочинский клуб уже потерял шансы на попадание в плей-офф.

Сергей Воронов — воспитанник «Динамо», в составе московского клуба становился двукратным чемпионом и обладателем Кубка МХЛ (1993, 1995), серебряным призером чемпионата МХЛ (1994), финалистом Кубка Европы (1993) и финалистом Евролиги (1998). В 2001 году защитник стал чемпионом России в составе магнитогорского «Металлурга».

Также играл за клубы североамериканских лиг, «Слован» (Братислава, Словакия), «Милан» (Милан, Италия), «Северсталь», «Металлург» (Магнитогорск), «Сибирь», «Крылья Советов», «Титан».

Тренерскую карьеру начал в школе московского «Динамо», затем работал в ХК МВД (Балашиха), воронежском «Буране» и тульской «Академии Михайлова».

Сергей Воронов
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