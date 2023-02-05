Сергей Воронов вошел в тренерский штаб «Сочи»
Сергей Воронов вошел в тренерский штаб «Сочи». Специалист будет отвечать за работу с защитниками, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с Сергеем Вороновым подписан до конца текущего сезона. Напомним, что сочинский клуб уже потерял шансы на попадание в плей-офф.
Сергей Воронов — воспитанник «Динамо», в составе московского клуба становился двукратным чемпионом и обладателем Кубка МХЛ (1993, 1995), серебряным призером чемпионата МХЛ (1994), финалистом Кубка Европы (1993) и финалистом Евролиги (1998). В 2001 году защитник стал чемпионом России в составе магнитогорского «Металлурга».
Также играл за клубы североамериканских лиг, «Слован» (Братислава, Словакия), «Милан» (Милан, Италия), «Северсталь», «Металлург» (Магнитогорск), «Сибирь», «Крылья Советов», «Титан».
Тренерскую карьеру начал в школе московского «Динамо», затем работал в ХК МВД (Балашиха), воронежском «Буране» и тульской «Академии Михайлова».
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|36
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|32
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|73
|4
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|26
|72
|5
|Металлург
|58
|30
|28
|70
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|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
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|59
|29
|30
|67
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|59
|28
|31
|61
|10
|Трактор
|59
|25
|34
|58
|11
|Барыс
|61
|25
|36
|57
|5.02
|12:30
|
Сибирь – Адмирал
|2 : 1 ОТ
|5.02
|14:00
|
Витязь – Нефтехимик
|1 : 0
|5.02
|15:00
|
Металлург – Трактор
|- : -
|5.02
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|5.02
|17:30
|
Куньлунь – Ак Барс
|- : -
|5.02
|17:30
|
ЦСКА – Барыс
|- : -