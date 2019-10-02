Сергей Светлов: «Обидно, когда за минуту до конца матча получаешь гол после своей ошибки»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— У нас были хорошие моменты, — приводятся слова Светлова в Twitter «Адмирала». — Два раза в 0 выходили, в штангу попали. Немного с голами не повезло. Концовка, когда за минуту до конца получаешь гол после своей ошибки — это обидно. В большом спорте мелочей нет, нужно концентрироваться в каждой смене на каждый игровой отрезок.

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