Сергей Светлов: «Хочется сказать добрые слова ребятам»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал результат матча с «Сибирью» (3:2 Б).

— Сегодня игра была сложная, двоякая, — приводит слова тренера официальный сайт «Адмирала». — Мыслили довольно неплохо, хорошо двигались. Давление, которое мы создавали, не реализовалось — получили два гола, дали возможность сопернику почувствовать игру, хорошо играть.

Хочется сказать добрые слова ребятам. Не совсем сегодня получалось так, как мы хотели, но, тем не менее, нашли в концовке в себе силы, чтобы при счете 0:2 бороться за победу, за голы, за счет. Сравняли и на буллитах хорошо забили голы. Эта игра очень важна для психологии команды. Эти 2 очка очень важны.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков