Сергей Мозякин: "Сыну надо дотянуть до моего уровня, пока я не завершу карьеру"

Капитан магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин в интервью "Известиям" дал наставление своему сыну Андрею как можно скорее выйти на его уровень.

– Когда вы выйдете на лед в матче КХЛ вместе со своим сыном Андреем?

– Тоже сложно загадывать. Он играет в молодежной команде "Магнитки", и не хочу давать прогнозов относительно его карьеры. Надеюсь, когда-нибудь все-таки сыграем вместе.

– Для вас принципиально дотянуть с завершением карьеры до того момента, когда он дорастет до уровня "Металлурга"?

– Да нет. Зачем мне до чего-то дотягивать? Я считаю, что это ему надо дотянуть до моего уровня, пока я не завершу карьеру