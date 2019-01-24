Сергей Мозякин: "Сыну надо дотянуть до моего уровня, пока я не завершу карьеру"

Капитан магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин в интервью "Известиям" дал наставление своему сыну Андрею как можно скорее выйти на его уровень.
– Когда вы выйдете на лед в матче КХЛ вместе со своим сыном Андреем?
– Тоже сложно загадывать. Он играет в молодежной команде "Магнитки", и не хочу давать прогнозов относительно его карьеры. Надеюсь, когда-нибудь все-таки сыграем вместе.
– Для вас принципиально дотянуть с завершением карьеры до того момента, когда он дорастет до уровня "Металлурга"?
– Да нет. Зачем мне до чего-то дотягивать? Я считаю, что это ему надо дотянуть до моего уровня, пока я не завершу карьеру
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https://iz.ru/837232/aleksei-fomin/s-bilialetdinovym-nikogda-ne-ssorilis
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