Коньков: «ЦСКА сейчас находится на феноменальном кураже. Он фаворит в матче с «Динамо»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мыслями в преддверии столичного дерби ЦСКА — «Динамо».

«Игра будет интересной, напряженной и похожей на матчи плей-офф, потому что команды будут проверять свои последние наработки перед играми на выбывание. ЦСКА сейчас находится на феноменальном кураже. Команда в двух последних матчах забросила 15 шайб. У нее все получается. Хочется посмотреть, сохранится ли у «армейцев» такой же настрой в матче с дисциплинированной командой, имеющей отличную оборону. Эту пару мы можем увидеть в плей-офф, поэтому никакой недооценки соперников не будет. Если же бело-голубые победят, то в преддверии плей-офф это будет очень интересно. Но, по моему мнению, ЦСКА — фаворит», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

Матч между командами в рамках ФОНБЕТ КХЛ пройдет сегодня, 24 февраля, на «ЦСКА Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени.