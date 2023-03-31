Канадец Керран может перейти в «Барыс»

По информации «СЭ», канадский защитник Коди Керран может продолжить карьеру в «Барысе». Астанинский клуб — один из вариантов, которые рассматривает хоккеист.

Сезон-2022/23 Керран провел в магнитогорском «Металлурге». В регулярном чемпионате 33-летний защитник набрал 22 (6+16) очка за 57 матчей. В плей-офф отметился пятью передачами в 11 играх.

В текущем сезоне «Металлург» дошел до полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором уступил в серии «Авангарду» (0-4).