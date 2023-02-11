Толчинский становил новый рекорд «Авангарда» по результативным передачам за один регулярный чемпионат
Омский «Авангард» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 5:4.
Форвард «Авангарда» Сергей Толчинский отдал три голевых паса в матче со СКА и установил новый клубный рекорд по результативным передачам за один регулярный чемпионат.
В этом сезоне у него 35 ассистов, он превзошел достижение Дмитрия Пестунова — 34 передачи в регулярке сезона-2008/2009.
Омский клуб прервал серию из трех поражений и с 75 очками в 61 матче занимает пятое место в таблице Восточной конференции. СКА с 95 очками в 63 встречах лидирует на Западе.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|63
|45
|18
|95
|2
|Локомотив
|63
|38
|25
|84
|3
|ЦСКА
|61
|38
|23
|84
|4
|Торпедо
|61
|39
|22
|83
|5
|Динамо М
|61
|35
|26
|79
|6
|Витязь
|62
|32
|30
|72
|7
|Северсталь
|61
|26
|35
|64
|8
|Динамо Мн
|63
|25
|38
|63
|9
|Спартак
|61
|26
|35
|60
|10
|Куньлунь
|62
|21
|41
|48
|11
|Сочи
|60
|7
|53
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Автомобилист
|61
|34
|27
|77
|4
|Металлург
|61
|32
|29
|75
|5
|Авангард
|61
|34
|27
|75
|6
|Сал. Юлаев
|62
|33
|29
|75
|7
|Адмирал
|62
|31
|31
|71
|8
|Трактор
|63
|27
|36
|64
|9
|Амур
|61
|28
|33
|64
|10
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
Результаты / календарь
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
|11.02
|14:00
|
Авангард – СКА
|5 : 4
|11.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Витязь
|4 : 0
|11.02
|14:30
|
Трактор – Адмирал
|2 : 3 ОТ
|11.02
|15:00
|
Автомобилист – Динамо Мн
|5 : 3
|11.02
|17:00
|
Северсталь – Амур
|- : -
|11.02
|17:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|11.02
|17:00
|
Сочи – Куньлунь
|- : -
Новости