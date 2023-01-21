Сергей Гимаев: «В текущих результатах «Сибири» прослеживается тренерская работа»
Известный комментатор и бывший игрок ряда клубов КХЛ Сергей Гимаев-младший поделился своей оценкой текущих выступлений «Сибири».
Команда после победы над «Металлургом» (4:2) возглавила турнирную таблицу Восточной конференции.
«Здесь прослеживается тренерская работа. Мы видим, какая организация игры у «Сибири». Видно, как Мартемьянов распределил роли в команде. Хорошую игру показывают лидеры — Шаров, Бек и Бутузов. Это и предопределяет то, что сейчас происходит. Вратари еще здорово действуют. Вкупе с организованной обороной все это дает такой результат.
Результативная игра в меньшинстве? Здесь все идет от тренера, который дает понять, что если в меньшинстве есть возможность убежать в контратаку и найти эпизод, чтобы забросить шайбу, то этим надо пользоваться. В команде есть быстрые ребята, такие как Коротков, которым скорость позволяет так действовать», — приводит слова Гимаева «РБ Спорт».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|54
|41
|13
|86
|2
|ЦСКА
|51
|34
|17
|73
|3
|Локомотив
|54
|31
|23
|70
|4
|Торпедо
|52
|33
|19
|70
|5
|Динамо М
|53
|31
|22
|70
|6
|Витязь
|52
|25
|27
|58
|7
|Спартак
|53
|23
|30
|53
|8
|Динамо Мн
|53
|21
|32
|53
|9
|Северсталь
|53
|20
|33
|52
|10
|Куньлунь
|54
|19
|35
|43
|11
|Сочи
|52
|6
|46
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|54
|33
|21
|70
|2
|Автомобилист
|53
|30
|23
|68
|3
|Металлург
|53
|29
|24
|66
|4
|Авангард
|52
|31
|21
|66
|5
|Ак Барс
|53
|29
|24
|66
|6
|Сал. Юлаев
|53
|27
|26
|63
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Барыс
|55
|24
|31
|52
|9
|Амур
|52
|23
|29
|52
|10
|Трактор
|53
|22
|31
|52
|11
|Нефтехимик
|53
|24
|29
|51
|21.01
|10:00
|
Адмирал – Амур
|0 : 1
|21.01
|14:30
|
Автомобилист – Барыс
|3 : 5
|21.01
|17:00
|
Торпедо – СКА
|- : -
|21.01
|17:00
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -