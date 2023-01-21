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Сегодня, 17:07

Юдин — о попытке Лямкина забить лакросс-гол: «Очень техничный защитник, даже поинтереснее многих нападающих»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин после победы над «Авангардом» (2:0) прокомментировал попытку одноклубника Никиты Лямкина забить лакросс-гол.

«Вам нужно походить просто на тренировки, посмотреть, как Никита может обращаться с шайбой. Он очень техничный защитник. Где-то даже поинтереснее многих нападающих. Какие эмоции по игре? Отличная игра. Болельщикам, возможно, не понравилось из-за небольшого количества голов. Но сейчас время такое — надо играть более строго. Конец регулярного чемпионата, все готовятся к главному событию, к которому шли весь год», — приводит слова Юдина «РБ Спорт».

«Ак Барс» набрал 66 очков и догнал омичей в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, но по дополнительным показателем остался на пятой строчке, а «Авангард» — на четвертой.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Юдин
Никита Лямкин
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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