Сергей Гимаев-младший объяснил, за счет чего «Сибирь» преодолела кризис

Известный в прошлом защитник, а ныне комментатор Сергей Гимаев-младший поделился мнением о том, почему «Сибирь» преодолела кризис.

«У «Сибири» была череда неудач, команда проиграла много игр и вылетела за пределы восьмерки — это была стрессовая ситуация, в которой команда была прижата к стенке, стоял вопрос о смене главного тренера. Это дало команде большой импульс, ребята сплотились. То, что «Сибирь» набрала ход, связано с сумасшедшей самоотдачей игроков, выполнением игрового задания и соблюдением дисциплины. Сейчас команда научилась цепляться за результат и биться все 60 минут. Ребята молодцы, что смогли собраться в тяжелый период. За последний месяц «Сибирь» одержала столько побед, берет очки почти в каждой игре. Нынешние результаты дают надежду, поэтому сейчас у «Сибири» есть все шансы попасть в восьмерку по итогам регулярного чемпионата.

Говоря о нестабильности «Локомотива», это не такая серьезная проблема. Мы видим, что СКА проиграл шесть игр подряд — все бывает. У каждой из команд бывают взлеты и падения, ямы неизбежны. Невозможно весь сезон пройти ровно. Думаю, «Локомотив» наберет свой ход и сможет приблизиться к лидерам Западной конференции», — сказал Гимаев-младший «Чемпионату».