«Салават Юлаев» был готов сыграть с «Трактором» неосновным составом из-за вспышки гриппа

«Салават Юлаев» в связи с массовым заболеванием игроков гриппом был готов провести матч регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» неосновным составом.

«Получилось так, что мы были правы, исполняя распоряжение Роспотребнадзора. Мы не хотели отказываться играть, а нам присудили поражение, — сказал спортивный директор уфимского клуба Василий Чижов ТАСС. — Сказали бы нам сыграть, мы бы сыграли, но такого не было, а в связи с запретом Роспотребнадзора мы не вышли на игру. Сказали бы нам сыграть любой ценой, мы бы сыграли. У нас есть люди, и, может, в ущерб результату мы бы провели матч».

«Салават Юлаев» должен был провести домашний матч с «Трактором» 7 ноября, однако игра была отменена из-за вспышки гриппа в уфимской команде. Игроки были отправлены на карантин, а «Салавату Юлаеву» было засчитано техническое поражение.