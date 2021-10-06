Сергей Федоров рассказал о травмированных игроках ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, посему нападающие Никита Сошников и защитник Клас Дальбек пропускали матч регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:0).

«Не скажу, что знаю их диагноз. У них есть определенные повреждения, из-за которых не смогли продолжить матч.

Я хочу сказать, что это хорошая игра. Мы сегодня играли хорошо, но сказать, что это наша лучшая игра, с подобными фразами нужно подождать. Мы можем и обязаны лучше играть. Я просто хочу видеть динамику, так скажем, сыгранности наших звеньев с нашими парами защитников. Пока что мы в процессе. Еще раз сошлюсь на скомканную предсезонку, все было запланировано, но, скажем так, у нас был определенный дефицит времени для подготовки к чемпионату.

Удаление Плотникова? Я думаю, это не несчастный случай, я думаю — это эмоции. Я всегда говорю ребятам, что приветствую эмоции. Но в данном случае, эмоции нужны те, которые помогут нам играть в тот хоккей, который мы показали сегодня.

Помимо счета и уверенной игры сегодня, я считаю, что Иван Федотов набирает определенную форму, надеюсь, что он будет набирать от сезона к сезону, от игры к игре. Все-таки новый игрок для ЦСКА, новый тренер для вратаря, который имеет большое значение в моем понимании. Поэтому я считаю, что это не предел Ивана, работа продолжается. Сегодня он показал определенный уровень, который дал нам возможность сыграть, как мы сыграли и добиться победы», — заявил Федоров.

(Надежда Тонконог)