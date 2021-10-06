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Сергей Федоров — о победе над «Динамо»: «Нападающие и защитники сегодня играли в один хоккей»

22:08
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:0).

— Наших ребят с победой. Хорошая динамичная игра. Выполнили то, что давно хотели. Нашли динамику между зоной обороны, средней и зоной атаки. Нападающие и защитники сегодня играли в один хоккей — динамичный и целеустремленный — шайба шла вперед. Соперник очень серьезный, «Динамо» представляло силу. Они лидеры чемпионата. Очень рад, что удалось показать хорошую, определенную игру в обороне, — цитирует тренера сайт бело-голкбых.

— Наверняка один из ключевых моментов — игра ЦСКА в меньшинстве. Насколько уделяли внимание спецбригадам «Динамо», в частности, первому звену, при подготовке к матчу?

— К сожалению, обе команды сегодня не забили в большинстве. По поводу нашего меньшинства — у нас есть хоккеисты, которые прошли хорошую школу за последние несколько сезонов, играя в меньшинстве. Это тоже дало определенный толчок сегодня.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/174354-aleksey_kudashov____ne__byivaet_takogo__chto_vsegda_vse_idet__

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