Сергей Федоров рассказал, как решился стать тренером ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, как решился начать тренерскую карьеру.
Федоров возглавил армейцев в июле 2021 года, до этого он входил в наблюдательный совет клуба.
«В марте 2012 года я закончил карьеру профессионального игрока, в мае 2012-го стал генеральным менеджером ЦСКА. Тренерство я не только не афишировал, я и не думал быть тренером. Игорь Иванович Сечин при частном разговоре спросил меня об этом. Я сказал, что, может быть, я и не стоял за спинами игроков, но на лавке я отдыхал очень долго. Поэтому я готов.
Тренерский штаб был очень квалифицированным. Меня назначили за три дня до предсезонки, когда все планы были сверстаны предыдущим тренером. Не теряя времени, я переговорил со всеми помощниками. Моя задача была — не навредить. Я просто задавал вопросы. Когда я не получал ответа, я задавал другой вопрос. Пытался вникнуть во все.
Самое главное — руководство командой не только во время тренировки, но и во время игры. Мои помощники поработали в лиге главными тренерами, это очень помогло. Больше всего мне понравилось, что я с лавки успевал следить за всем — и за своей командой, и за соперником. Конечно, уверенности добавилось. В той ситуации я считаю себя скорее кризисным менеджером. Это было неожиданно со всех сторон. Не знал, что могу дать, а задачи остались те же», — сказал Федоров в интервью бывшему главному тренеру сборной России по футболу Леониду Слуцкому в программе «Коммент.Тренер».
Вместе с ЦСКА Федоров выигрывал Кубок Гагарина в сезонах-2021/22 и -2022/23.
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