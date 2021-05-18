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Семен Ручкин продолжит карьеру в «Спартаке»

15:24
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В результате обмена с «Авангардом» систему «Спартака» пополнил защитник Семен Ручкин. Клуб из Омска получит денежную компенсацию, сообщает сайт красно-белых 18 мая.

В минувшем сезоне 24-летний защитник играл в составе «Торпедо», провел в общей сложности 26 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «+4».

Игрок является воспитанником омского хоккея, в течение карьеры выступал также за «Динамо» (Санкт-Петербург), «Ижсталь» и «Авангард». Двусторонний контракт с защитником (КХЛ / ВХЛ) подписан до 30 апреля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/transfers/obmen-s-avangardom-18-05-21/

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