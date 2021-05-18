Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Семен Чистяков продлил контракт с «Авангардом»

15:21
Семен Чистяков. Фото ХК «Авангард».
Семен Чистяков. Фото ХК «Авангард».
Теги:

Хоккейный клуб «Авангард» заключил новый двусторонний контракт сроком на 2 года с 19-летним защитником Семеном Чистяковым, сообщает сайт клуба 18 мая.

В прошедшем сезоне Чистяков провел за «Авангард» 59 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+5».

— Мы рады, что Семен Чистяков остался в нашей команде. На наш взгляд, гораздо правильнее завоевать постоянное место в основе клуба КХЛ и уже затем ехать за мечтой за океан — так мечта станет только ближе. В чемпионском сезоне Семен заявил о себе еще на предсезонке, но затем, как и у всякого молодого хоккеиста, в его игре иногда присутствовала некоторая нестабильность. Все это объяснимо, и тренерский штаб нашей команды постоянно работал с защитником. Как результат — в плей-офф Семен смотрелся гораздо увереннее. Помимо основных обязанностей, Чистяков обладает хорошими задатками атакующего защитника, и мы надеемся, что в новом сезоне он будет только прогрессировать, — отметил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/42308/

Читайте также

«Главная ошибка — не выбросил из лодки тех, кто греб в другую сторону». Интервью с экс-тренером «Ротора»
Американский форвард прекращает выкладываться на льду, как выбьет все бонусы по контракту. Но он снова подписал контракт в КХЛ
Слуцкий на юбилее исполнил песню группы «Король и Шут»
От изгоя до героя: Казарцева едва не выгнали из судейства, а он спас чемпионат. Как работали арбитры в РПЛ-2020/21

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд