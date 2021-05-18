Семен Чистяков продлил контракт с «Авангардом»

Хоккейный клуб «Авангард» заключил новый двусторонний контракт сроком на 2 года с 19-летним защитником Семеном Чистяковым, сообщает сайт клуба 18 мая.

В прошедшем сезоне Чистяков провел за «Авангард» 59 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+5».

— Мы рады, что Семен Чистяков остался в нашей команде. На наш взгляд, гораздо правильнее завоевать постоянное место в основе клуба КХЛ и уже затем ехать за мечтой за океан — так мечта станет только ближе. В чемпионском сезоне Семен заявил о себе еще на предсезонке, но затем, как и у всякого молодого хоккеиста, в его игре иногда присутствовала некоторая нестабильность. Все это объяснимо, и тренерский штаб нашей команды постоянно работал с защитником. Как результат — в плей-офф Семен смотрелся гораздо увереннее. Помимо основных обязанностей, Чистяков обладает хорошими задатками атакующего защитника, и мы надеемся, что в новом сезоне он будет только прогрессировать, — отметил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.