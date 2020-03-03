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Семен Кошелев: «Авангард» плохо сыграл первый период»

3 марта 2020, 23:00
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Нападающий «Авангарда» Семен Кошелев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ, 1:1 — в серии) во втором матче серии первого раунда плей-офф.

— Никто не собирался опускать руки, так получилось. На самом деле после пропущенного гола в концовке мы еще больше разозлились.

Сегодня в каких-то моментах не получалось что-то в атаке. Вообще, игра получилась более вязкой. И первый период мы сыграли плохо, вышли на него неготовыми. Дальше было намного лучше.

Прошлогоднюю серию с «Салаватом» даже не вспоминал. Хотя драки те помню. И в этой серии еще будет много эмоций. (Игорь Еронко)

 

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