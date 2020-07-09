Секач не перейдет в «Авангард» и может остаться в ЦСКА

Как стало известно «СЭ», форвард ЦСКА Иржи Секач не перейдет в «Авангард». «Ястребы» планируют подписать другого хоккеиста на позицию пятого легионера. Секач приехал в России на сбор ЦСКА — вероятно, он все-таки останется в армейском клубе. Напомним, что ранее сообщалось, что чех покинет московскую команду, так как красно-синие хотели переподписать с ним контракт на новых условиях. Зарплата Секача в сезоне-2020/21 в ЦСКА — 60 миллионов рублей.