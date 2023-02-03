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Сегодня, 16:31

Щитов считает, что поведение Мичкова может помешать его карьере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник ХК «Сочи» Никита Щитов высказал мнение насчет поведения форварда команды Матвея Мичкова в игре против «Витязя» (1:5).

«Я считаю такое поведение неприемлемым — высказываться в адрес судей, проявлять своеволие. Когда есть коллектив и авторитетный тренер, такое доносить до молодого игрока даже не надо, вне зависимости от его статуса — звездный он или нет. Поведение Мичкова даст пищу для размышлений, а хоккей — это такой вид спорта, где все друг с другом общаются. Скауты тоже составят о нем определенное мнение, им интересно, как хоккеист ведет себя в коллективе. Такие выходки могут помешать Мичкову в карьере. В Америке щепетильно относятся ко всем мелочам. Скауты ведут себя как разведчики, могут поговорить с партнерами по команде, персоналом. В таком возрасте надо уже делать выводы. В Северной Америке уделяют большое внимание человеческим качествам, и там не нужен человек, который не может ужиться в коллективе. Там его сразу проверят на характер», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

По ходу первого периода 18-летний форвард гостей Матвей Мичков отбыл двухминутный штраф, вышел со скамейки, что-то сказал арбитру и снова получил две минуты за оскорбление судей и неспортивное поведение. В обоих случаях соперники наказали сочинцев голами, реализовав большинство. В итоге «Витязь» выиграл дома 5:1.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-takie-vy-hodki-mogut-pomeshat-michkovu-v-kar-ere-skauty-nhl-sostavyat-o-nem-mnenie/
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
Матвей Мичков
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