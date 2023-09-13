Щитов считает, что еще рано говорить о возможной отставке Ротенберга из СКА
Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов высказался об игре СКА в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ и перспективах Романа Ротенберга на посту главного тренера команды.
«СКА выглядит уставшим и потерянным. Наверное, была изменена предсезонка. Игроков нагрузили больше. В прошлом году команда начала сезон по-другому. Сетовать на перелеты такой клуб не может. У них сильный состав и хороший бюджет. Чуть позже хоккеистов должно отпустить, и появятся силы. Пока трагедии не случилось. Тройки не сыграны еще. Не хватает таких креативных ребят, как была тройка в прошлом году: Хайруллин, Хуснутдинов и Жафяров.
Если команда будет также плохо выступать, могут ли убрать Ротенберга? Хоккей непредсказуем, все может быть. Я думаю, что у него большой кредит доверия, раз ему дали контракт на пять лет. Тут команда либо не должна попасть в плей-офф, либо зайти туда с седьмого или восьмого места и никуда дальше не пройти. Думаю, только так. Но пока рано делать выводы, сезон длинный", — приводит Legalbet слова Щитова.
СКА занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 4 очка в пяти встречах. 15 сентября клуб из Санкт-Петербурга встретится с московским «Динамо».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|4
|4
|0
|8
|2
|Куньлунь РС
|6
|4
|2
|8
|3
|Спартак
|5
|3
|2
|6
|4
|Динамо М
|5
|3
|2
|6
|5
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|6
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|7
|Динамо Мн
|5
|2
|3
|5
|8
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|9
|СКА
|5
|2
|3
|4
|10
|Сочи
|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Ак Барс
|5
|4
|1
|8
|3
|Автомобилист
|5
|3
|2
|7
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
|Трактор
|5
|2
|3
|5
|6
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|7
|Лада
|5
|2
|3
|4
|8
|Амур
|5
|2
|3
|4
|9
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|10
|Адмирал
|4
|1
|3
|3
|11
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|13.09
|15:30
|
Сибирь – Амур
|- : -
|13.09
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|13.09
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -