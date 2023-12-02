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Сегодня, 16:49

Самолет с игроками ЦСКА совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Алина Савинова
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Самолет с хоккеистами ЦСКА из-за непогоды был вынужден совершить посадку в аэропорту в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба армейцев.

Московская команда летела в Челябинск на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Трактором». Игра запланирована на 3 декабря в 15.00 по московскому времени.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Москвы набрал 42 очка за 36 матчей. Челябинская команда с 42 очками после 37 матчей идет на шестой позиции на «Востоке».

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ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
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3 Лада 39 20 19 48
4 Ак Барс 37 22 15 46
5 Сал. Юлаев 36 22 14 45
6 Трактор 37 19 18 42
7 Автомобилист 38 19 19 42
8 Сибирь 39 17 22 41
9 Амур 37 15 22 37
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1 Динамо М 37 25 12 53
2 Спартак 38 24 14 51
3 Локомотив 36 23 13 49
4 СКА 36 23 13 46
5 Торпедо 37 21 16 45
6 ЦСКА 36 20 16 42
7 Северсталь 36 16 20 37
8 Динамо Мн 36 15 21 34
9 Витязь 38 13 25 31
10 Куньлунь РС 39 13 26 31
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