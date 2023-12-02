Форвард СКА Воробьев: «Десятая победа подряд ничего не значит»

Нападающий СКА Михаил Воробьев оценил победу команды над «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

«Недооценка «Витязя»? Такого не было. Мы прекрасно знаем соперника, изучали, как они играли дома, да и у нас было видно, что «Витязь» очень хорошо играл. В принципе, все команды лиги сейчас очень хорошие, со всеми тяжело играть. Мы стараемся улучшить игру, работаем над деталями на тренировках, как говорится, подкручиваем гаечки, чтобы быть еще сильнее. Десятая победа подряд? Это ничего не значит, мы не обращаем на это внимание. Просто стараемся выигрывать каждую игру», — приводит «Спорт День за Днем» слова Воробьева.

СКА одержал 10-ю победу подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 46 очков в 36 играх и поднялась на 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. 3 декабря клуб из Санкт-Петербурга сыграет на выезде с «Металлургом».