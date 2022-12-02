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«Салават Юлаев» переиграл «Трактор». Челябинцы проиграли четвертый матч подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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2 декабря. «Салават Юлаев» — «Трактор» — 6:4.
Фото ХК «Салават Юлаев».

«Салават Юлаев» на своем льду переиграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:4.

В составе победителей голами отметились Павел Коледов, Сергей Шмелев, Даниил Аймурзин, Виктор Антипин, Степан Санников и Данил Башкиров.

За «Трактор» забивали Алексей Бывальцев, Никита Тертышный, Альберт Яруллин и Илья Карпухин.

Отметим, что Тертышный забил первый гол для себя в сезоне. Он входил в топ-5 снайперов КХЛ в прошлом сезоне.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 5-е место в таблице Восточной конференции (45 очков), «Трактор» остался на 10-й строчке на Востоке (33).

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 6:4 (2:1, 1:1, 3:2)

Голы: Коледов — 5, 8:20 — 1:0. Бывальцев — 9 (бол., Хэмилтон, Бурдасов), 11:18 — 1:1. Шмелев — 14 (Кадейкин), 19:42 — 2:1. Тертышный — 1 (Ткачев), 24:11 — 2:2. Аймурзин — 3 (Хмелевский, Шмелев), 28:52 — 3:2. Яруллин — 4 (Ткачев), 47:40 — 3:3. Антипин — 1 (Кадейкин), 51:13 — 4:3. Санников — 4 (Тимкин), 56:55 — 5:3. Башкиров — 2, 57:17 — 6:3. Карпухин — 4 (Горюнов-Рольгизер, Хохряков), 59:17 — 6:4.

Вратари: Ежов — Проскуряков (59:30).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 31 (9+12+10) — 21 (7+6+8).

Судьи: Оленин, Юдаков.

2 декабря. Уфа. Уфа-Арена.

ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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