Знарок установил рекорд КХЛ по количеству матчей в плей-офф

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок установил новый рекорд для тренеров по количеству матчей в плей-офф КХЛ, сообщает 5 марта официальный Twitter клуба. Сегодня красно-белые играют с ЦСКА.

Олег Знарок установил новый рекорд для тренеров по количеству матчей в плей-офф @khl. Теперь на счету Олега Валерьевича 118 игр, и он обошёл Билялетдинова (117). Если брать в расчёт победы, то и по этому показателю лидирует Олег Знарок — 79 успешных матчей в Кубке Гагарина. pic.twitter.com/6JXot3qeeA — Spartak Moscow (@spartak_hc) March 5, 2021

В активе специалиста 118 игр в плей-офф, по этому показателю он обошел Зинэтулу Билялетдинова. Также Знарок лидирует и по победам в плей-офф (79).