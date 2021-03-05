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Знарок установил рекорд КХЛ по количеству матчей в плей-офф

19:51
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок установил новый рекорд для тренеров по количеству матчей в плей-офф КХЛ, сообщает 5 марта официальный Twitter клуба. Сегодня красно-белые играют с ЦСКА.

В активе специалиста 118 игр в плей-офф, по этому показателю он обошел Зинэтулу Билялетдинова. Также Знарок лидирует и по победам в плей-офф (79).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/spartak_hc/status/1367875327758921733

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