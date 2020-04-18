«Салават Юлаев» стал победителем виртуального Кубка Гагарина
20:34
КХЛ завершила виртуальный розыгрыш Кубка Гагарина. В четвертом матче финала «Салават Юлаев» победил «Йокерит» и выиграл виртуальный Кубок Гагарина. Счет в серии стал 4-0.
В соцсетях лиги проводились виртуальные матчи плей-офф в виде голосования, в которых болельщики могли выбрать победителя матча.
Болельщики приносят @hcsalavat 4-ю победу в Финале и виртуальный Кубок Гагарина! #КубокГагаринаОнлайн pic.twitter.com/QeZvgZHPAe— КХЛ (@khl) April 18, 2020