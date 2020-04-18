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«Салават Юлаев» стал победителем виртуального Кубка Гагарина

20:34
«Салават Юлаев» стал победителем виртуального Кубка Гагарина. Фото twitter.com/hcsalavat.
«Салават Юлаев» стал победителем виртуального Кубка Гагарина. Фото twitter.com/hcsalavat.
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КХЛ завершила виртуальный розыгрыш Кубка Гагарина. В четвертом матче финала «Салават Юлаев» победил «Йокерит» и выиграл виртуальный Кубок Гагарина. Счет в серии стал 4-0.

В соцсетях лиги проводились виртуальные матчи плей-офф в виде голосования, в которых болельщики могли выбрать победителя матча.

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