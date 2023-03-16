«Салават Юлаев» сохранит тренерский штаб во главе с Козловым на следующий сезон
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что удовлетворен работой тренерского штаба «Салавата Юлаева» во главе с Виктором Козловым. Он отметил, что специалист продолжит возглавлять команду.
«Понимаю, что в спорте так: проиграл — значит проиграл. Я сам живу по принципу «счет на табло». Но это не повод унывать. Нужно извлечь уроки и двигаться дальше. Все жители республики в вас верят. Виктор Николаевич (Козлов), особые слова благодарности вам. Вы приняли команду в непростой период. И сами росли вместе с ней. Уверен, что у вас есть желание двигаться дальше и добиваться более высоких результатов в следующем сезоне», — приводит РИА «Новости» слова Хабирова.
Козлов занял должность главного тренера «Салавата Юлаева» в мае 2022 года.
В первом раунде плей-офф КХЛ уфимцы проиграли «Адмиралу» (2-4).
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
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Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
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Локомотив - Витязь
|4 - 1
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СКА - Динамо Мн
|4 - 2
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Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|16.03
|19:30
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СКА – Торпедо
|- : -
|16.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -