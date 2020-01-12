«Салават Юлаев» разгромил рижское «Динамо»

«Салават Юлаев» с разгромным счетом обыграл рижское «Динамо» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Эта победа стала для уфимской команды 23-й по счету, позволив обойти «Сибирь» и «Куньлунь».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Рига) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Жарков — 4 (Коледов, Кадейкин), 2:03 — 1:0. Хартикайнен — 16 (бол., Маннинен, Сошников), 25:43 — 2:0. Гиматов — 3 (бол., Маннинен, Сошников), 26:46 — 3:0. Кручинин — 4 (Хохряков, Бурмистров), 45:30 — 4:0. Гиматов — 4 (Кадейкин, Башкиров), 48:22 — 5:0.

Вратари: Кареев — Ворис.

Штраф: 29 — 6.

Броски: 32 (10+13+9) — 26 (8+9+9).

Судьи: Акузовский, Раминг.

12 января. Уфа. «Уфа-Арена».