«Салават Юлаев» посвятил видеоролик Умарку. Швед покидает российский клуб

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк покинет российский клуб. Срок действия контракта 33-летнего шведа заканчивался 30 апреля.

Ранее Умарк уехал из России после того, как чемпионат КХЛ приостановили из-за коронавируса.

В Twitter «Салавата» появился прощальный видеоролик, который посвящен бывшему капитану команды.

Мы не прощаемся! До скорой встречи, Легенда! ?? Farewell Legend! See ya @Limpanomark ? pic.twitter.com/cXoKCGoLUS — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) March 27, 2020

Умарк выступал в КХЛ за московское «Динамо», «Салават Юлаев» и «Йокерит». В общей сложности в рамках турнира он провел 476 матчей с учетом плей-офф, заработав 429 (124+305) очков.