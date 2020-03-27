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«Салават Юлаев» посвятил видеоролик Умарку. Швед покидает российский клуб

17:11
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Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк покинет российский клуб. Срок действия контракта 33-летнего шведа заканчивался 30 апреля.

Ранее Умарк уехал из России после того, как чемпионат КХЛ приостановили из-за коронавируса.

В Twitter «Салавата» появился прощальный видеоролик, который посвящен бывшему капитану команды.

Умарк выступал в КХЛ за московское «Динамо», «Салават Юлаев» и «Йокерит». В общей сложности в рамках турнира он провел 476 матчей с учетом плей-офф, заработав 429 (124+305) очков.

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