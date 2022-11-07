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Сегодня, 15:49

«Салават Юлаев» поместил защитника Мерфи в список травмированных

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Райан Мерфи («Салават Юлаев»), нападающий Ярослав Лихачев («Амур») и защитник Михаил Пашнин (СКА) попали в список травмированных, сообщает сайт КХЛ.

Мерфи набрал 12 (2+10) очков при полезности «плюс 12» в 24 матчах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ.

Лихачев является вторым в списке лучших бомбардиров «Амура». На его счету 14 (9+5) баллов при полезности «минус 9».

Пашнин провел 11 матчей в сезон КХЛ и записал на свой счет 2 (1+1) балла при полезности «минус 2».

Источник: https://www.khl.ru/news/
Михаил Пашнин
Райан Мерфи
ХК Амур
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
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