«Салават Юлаев» поместил защитника Мерфи в список травмированных

Защитник Райан Мерфи («Салават Юлаев»), нападающий Ярослав Лихачев («Амур») и защитник Михаил Пашнин (СКА) попали в список травмированных, сообщает сайт КХЛ.

Мерфи набрал 12 (2+10) очков при полезности «плюс 12» в 24 матчах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ.

Лихачев является вторым в списке лучших бомбардиров «Амура». На его счету 14 (9+5) баллов при полезности «минус 9».

Пашнин провел 11 матчей в сезон КХЛ и записал на свой счет 2 (1+1) балла при полезности «минус 2».