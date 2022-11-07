Исаев, Душак, Ткачев и Иванцов стали лучшими игроками десятой недели КХЛ
Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов десятой недели турнира в четырех номинациях.
Лучшим вратарем впервые в карьере признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Исаева было нанесено 52 броска, из которых он отразил 98,08 процентов.
Лучшим защитником признан Джозеф Душак («Динамо» Минск), набравший 4 (2+2) очка в трех матчах недели. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1».
Лучшим нападающим признан Владимир Ткачев («Авангард»), набравший 6 (1+5) очков в трех матчах недели. На его счету также шесть силовых приемов, три заблокированных броска и два отбора шайбы.
Лучшим стал Илья Иванцов («Северсталь»), набравший 2 (1+1) очка в двух матчах недели, которые он завершил с показателем полезности «+2».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|27
|25
|2
|51
|2
|ЦСКА
|25
|17
|8
|38
|3
|Локомотив
|26
|17
|9
|37
|4
|Динамо М
|27
|16
|11
|36
|5
|Торпедо
|26
|15
|11
|31
|6
|Витязь
|27
|12
|15
|30
|7
|Динамо Мн
|27
|12
|15
|28
|8
|Спартак
|27
|11
|16
|27
|9
|Северсталь
|27
|10
|17
|26
|10
|Куньлунь
|28
|10
|18
|23
|11
|Сочи
|25
|3
|22
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|27
|17
|10
|37
|2
|Сал. Юлаев
|26
|16
|10
|37
|3
|Автомобилист
|26
|16
|10
|34
|4
|Сибирь
|28
|15
|13
|33
|5
|Адмирал
|27
|14
|13
|32
|6
|Авангард
|27
|13
|14
|29
|7
|Ак Барс
|26
|12
|14
|28
|8
|Барыс
|27
|12
|15
|25
|9
|Трактор
|27
|11
|16
|25
|10
|Нефтехимик
|26
|10
|16
|21
|11
|Амур
|25
|8
|17
|20
|7.11
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|7.11
|19:00
|
Куньлунь – Сал. Юлаев
|- : -
|7.11
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|7.11
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -