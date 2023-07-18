Вайсфельд: «Гусев подойдет любой команде, и неважно, в каком стиле играет «Динамо»
Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о том, подходит ли форвард Никита Гусев под стиль «Динамо» и главного тренера команды Алексея Кудашова.
«Гусев подойдет любой команде, неважно в каком стиле она играет. Это исключительный игрок для КХЛ. Поэтому не имеет значения, в каком стиле играет «Динамо», — приводит «РБ Спорт» слова Вайсфельда.
Также он предположил, способен ли Гусев стать лучшим бомбардиром бело-голубых.
«Мне кажется, да. А кто ему может составить конкуренцию? Если Гусев будет в нормальной форме и пройдет сезон без травм, то, конечно, он способен», — добавил специалист.
18 июля «Динамо» объявило о переходе Гусева. 31-летний хоккеист подписал соглашение с московской командой на один сезон. Позже пресс-служба клуба сообщила, что нападающий присоединился к бело-голубым на тренировочных сборах.
В апреле Гусев покинул СКА, за который выступал с 2021 года, и с этого момента находился в статусе неограниченно свободного агента.
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