Вайсфельд: «Гусев подойдет любой команде, и неважно, в каком стиле играет «Динамо»

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о том, подходит ли форвард Никита Гусев под стиль «Динамо» и главного тренера команды Алексея Кудашова.

«Гусев подойдет любой команде, неважно в каком стиле она играет. Это исключительный игрок для КХЛ. Поэтому не имеет значения, в каком стиле играет «Динамо», — приводит «РБ Спорт» слова Вайсфельда.

Также он предположил, способен ли Гусев стать лучшим бомбардиром бело-голубых.

«Мне кажется, да. А кто ему может составить конкуренцию? Если Гусев будет в нормальной форме и пройдет сезон без травм, то, конечно, он способен», — добавил специалист.

18 июля «Динамо» объявило о переходе Гусева. 31-летний хоккеист подписал соглашение с московской командой на один сезон. Позже пресс-служба клуба сообщила, что нападающий присоединился к бело-голубым на тренировочных сборах.

В апреле Гусев покинул СКА, за который выступал с 2021 года, и с этого момента находился в статусе неограниченно свободного агента.