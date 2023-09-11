«Салават Юлаев» вывел из обращения номер Родиона Амирова
«Салават Юлаев» перед началом матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Металлурга» поднял под своды арены именной стяг с номером воспитанника команды Родиона Амирова.
Уфимский клуб вывел из обращения 27-й номер, по которым играл Амиров. На церемонии присутствовали семья и агент хоккеиста.
Воспитанник «Салавата Юлаева» Амиров ушел из жизни 14 августа в возрасте 21 года. В феврале 2022 года у хоккеиста была обнаружена опухоль головного мозга. Он проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
21 августа в Уфе состоялась церемония прощания с Амировым.
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|И
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|1
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|1
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|3
|3
|0
|6
|3
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|4
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|5
|Динамо
|4
|2
|2
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|9
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|10
|Сочи
|4
|1
|3
|2
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|4
|3
|1
|7
|2
|Автомобилист
|4
|3
|1
|7
|3
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|4
|Авангард
|3
|3
|0
|6
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|7
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Лада
|4
|1
|3
|2
|10
|Амур
|4
|1
|3
|2
|11
|Барыс
|4
|0
|4
|2
|12
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
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16.09
|11.09
|16:30
|
Авангард – Амур
|- : -
|11.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Металлург Мг
|- : -
|11.09
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|11.09
|19:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|11.09
|19:30
|
Динамо – Барыс
|- : -
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