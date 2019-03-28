"Салават Юлаев" отправился в Балашиху, где сыграет с "Авангардом"

Игроки и тренерский штаб "Салавата Юлаева" отправились в Балашиху, где пройдет первый матч серии полуфинала Кубка Гагарина против "Авангарда", сообщает Твиттер уфимцев. Первый матч состоится 29 марта, начало – в 19.30 (мск).
– Завтра начинаем финальную серию Востока с "Авангардом", – написал "Салават Юлаев".
Перед поединком российская певица Бьянка исполнит гимн РФ.
Ранее также сообщалось, что первые две игры в Балашихе пройдут при аншлаге.
Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей
Отправились в Балашиху ✈– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 28 марта 2019 г.
Завтра начинаем финальную серию Востока с @hcavangardomsk 🦅#КубокГагарина 🏆 pic.twitter.com/ioTgBCHKgn
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